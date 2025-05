’Amici della Cina’ già da dieci anni. Anniversario con concerto lirico

L’associazione culturale ’Amici della Cina’ è stata creata nel 2015 da un gruppo di cittadini cinesi e italiani. E per celebrare il suo decimo anniversario, l’organizzazione con sede principale alla Spezia, che promuove la condivisione e la cooperazione culturale tra Cina e Italia nei settori dell’arte, della musica, dell’istruzione e dello sport, propone un concerto lirico organizzato nella chiesa metodista di via Da Passano, oggi alle 17.30. In occasione anche del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, sul palcoscenico si esibiranno artisti di rilievo, tra cui i soprani Olga Shurshina (La Stella dell’Opera di San Pietroburgo), Shan Yang e Siyuan Wang, il tenore Fengxun Cai, i baritoni Po Yang e Fangrui Chen, con l’accompagnamento al pianoforte di Yongru Wu.

Il repertorio includerà opere di Mozart, Rossini, Verdi, Puccini e canzoni d’arte cinese. L’ingresso e` libero e l’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune della Spezia, della Provincia della Spezia e del Conservatorio Puccini. Negli ultimi dieci anni, l’associazione ha organizzato eventi significativi, facilitando incontri efficaci tra i governi dei due Paesi e creando una forte connessione attraverso concerti, tra cui il tradizionale Concerto del Capodanno cinese, molto apprezzato dal pubblico italiano. Un momento significativo si è verificato dieci anni fa, quando tre professoresse del Conservatorio di musica dell’Università normale di Hebei Cina (il soprano Ren Zhihong, il soprano Su Na e la pianista Wei Xin), visitarono il Conservatorio Puccini per motivi di studio. Questa esperienza permise al presidente Giovanni Zhou di scoprire la musica di Puccini e la classica, ispirandolo a immergersi profondamente nella cultura italiana.

"L’Associazione offre supporto agli studenti cinesi presenti alla Spezia – spiega Zhou –. Centinaia di studenti cinesi si sono diplomati al Conservatorio Puccini, molti dei quali ora ricoprono importanti ruoli in università, scuole e orchestre in tutto il Paese. Un ringraziamento speciale a tutti i docenti del Puccini, ai direttori Giuseppe Bruno e Federico Rovini, ai presidenti Guido Ferrari, Maurizio Sergi e Federica Eminente, al sindaco Pierluigi Peracchini e a tutti i cittadini. I programmi prevedono di continuare a costruire ponti tra i due Paesi, invitando cittadini italiani a visitare la Cina e viceversa". L’associazione offre anche corsi di lingua cinese. "Infine, il 2026 segnerà il centenario del capolavoro Turandot del maestro Puccini, una storia d’amore ambientata nella storica Città Proibita di Pechino e gli Amici della Cina invitano tutti a partecipare e diventare membri sostenitori, affinché si possano realizzare ulteriori iniziative significative, anche sul tema". Info a [email protected].

Marco Magi