Cento chili di pesce e carne deteriorati in un furgone senza cella frigorifera

La Spezia, 4 giugno 2025 – Carne e pesce deteriorati trasportati senza cella frigorifera: pioggia di verbale per un uomo. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, durante un servizio di controllo stradale effettuato dalla pattuglia motociclistica della polizia locale in via XX Settembre, all’uscita della Galleria Spallanzani, è stato fermato un furgone di colore rosso, modello Fiat Ducato, con alla guida un cittadino di nazionalità bengalese.

Dopo il controllo dei documenti personali del conducente e di quelli relativi al veicolo – risultati regolari – gli agenti, insospettiti, hanno richiesto l’apertura del portellone posteriore per verificare cosa stesse trasportando. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti generi alimentari vari – tra cui avocado, patate, cipolle e latte – ma anche una notevole quantità di prodotti ittici e carni (bovina e di pollo), che avrebbero dovuto essere conservati a temperatura congelata. Tuttavia, i controlli hanno evidenziato che tali prodotti risultavano scongelati ed in condizioni igienico-sanitarie compromesse.

Il conducente, regolarmente assunto da una ditta di Reggio Emilia operante nel commercio all’ingrosso di alimentari, aveva già effettuato consegne documentate nelle città di Livorno, Pisa, Viareggio, Massa e La Spezia, ed era diretto a Genova per l’ultima consegna di pesce. Il veicolo è stato quindi scortato al comando della polizia locale dove, in collaborazione con il Reparto polizia amministrativa ed il personale dell’Asl territoriale nel frattempo allertato, è stata effettuata un’ispezione approfondita. L’intervento ha portato al sequestro di circa 100 chili di prodotti alimentari deperibili, tra pesce, carne bovina e pollo, trasportati senza cella frigorifera ed in stato di evidente alterazione, con odore sgradevole persistente. L’Asl ha proceduto alla redazione dei verbali per violazioni relative al trasporto ed alla conservazione non conforme di alimenti destinati al consumo.

Durante l’ispezione, gli agenti della pattuglia motociclistica hanno inoltre rinvenuto un sacco contenente oltre 6 chilogrammi di tabacco da masticare, privo del contrassegno dei Monopoli di Stato. Il prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al conducente è stata contestata la relativa violazione.