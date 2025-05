La Spezia, scatta la rivoluzione. Palazzo civico limita il transito dei furgoni

La Spezia, 21 maggio 2024 – Limitare il continuo transito di furgoni e mezzi commerciali nel cuore del centro storico, assicurare maggiore sicurezza nell’area pedonale, e preservare le fragili lastre di arenaria, la cui manutenzione ogni anno supera di slancio il mezzo milione di euro. Con questi principi, Palazzo civico ha varato una vera e propria rivoluzione nella consegna delle merci nel centro storico, con la creazione di dieci hub dedicati alle operazioni di carico e scarico a ridosso dell’area pedonale, e l’accesso ai mezzi limitato ai giorni feriali e solo dalle 6 alle 12, muniti di apposito permesso in deroga rilasciato secondo le modalità e le tariffe già previste.

Il provvedimento adottato dal Comune, che conferma la perimetrazione dell’area pedonale ’Centro Torretto’, riguarda in primis i veicoli destinati al trasporto merci presso le attività ubicate in area pedonale, i mezzi a servizio delle imprese di pulizia agli immobili presenti nell’area, i corrieri per recapito corrispondenza e i veicoli per la consegna di medicinali.

I mezzi, che potranno accedere alla ztl attraverso i varchi di via Manzoni, via Chiodo e via Diaz, dovranno poi necessariamente recarsi in uno dei trentasei individuati dall’amministrazione, così distribuiti: 4 in via Manzoni, 3 in via Fazio, 2 in viale Diaz, 4 stalli in via Chiodo, 3 in via dei Molini, 4 in piazza Cavour, 6 in piazza Beverini, 3 stalli in via Sant’Agostino, 5 in via Sant’Antonio, e 2 in via Fazio. “Una risposta concreta alle esigenze di sicurezza, ordine e tutela del nostro centro storico” dice il sindaco Peracchini, secondo cui “negli ultimi anni, l’intensificarsi degli accessi veicolari per le operazioni di carico e scarico ha causato danni ricorrenti alla pavimentazione. Ogni anno spendiamo più di mezzo milione di euro per la manutenzione, risorse che potrebbero essere investite in altri servizi per la città. Con questo provvedimento garantiamo il necessario supporto alle attività economiche, tuteliamo il patrimonio urbano e riduciamo l’impatto economico degli interventi di manutenzione”.

“Verificheremo in corso d’opera se sarà necessaria qualche modifica per particolari evenienze – spiega l’assessore alla Mobilità, Kristopher Casati –. A oggi, sono 800 le autorizzazioni ai mezzi commerciali per l’ingresso per scarico e carico. L’obiettivo è una mobilità urbana più sostenibile, ordinata e rispettosa del nostro patrimonio storico, con questo intervento abbiamo inteso dare una risposta concreta e strutturata alle criticità riscontrate negli ultimi anni. Abbiamo razionalizzato e ampliato le aree di sosta per le operazioni di carico e scarico, localizzandole strategicamente sia all’interno che lungo il perimetro dell’area pedonale: la distanza massima tra le aree di sosta e i negozi è di 150 metri. Questo intervento non solo rende più fluido e ordinato il traffico logistico, ma riduce anche i tempi di sosta e il rischio di manovre pericolose in spazi non idonei. “Un buon lavoro – dice l’assessore al Commercio, Alberto Giarelli, che mette assieme esigenze del commercio e mantenimento del patrimonio urbanistico”.