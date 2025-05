Innovazione al volante, arriva un etilometro automatico per rilevare l’alcol a bordo

La Spezia, 20 maggio 2025 – Si chiama Drive 1 e viene proposta come la nuova soluzione per la sicurezza stradale: un etilometro automatico progettato per monitorare costantemente la presenza di alcol nell’abitacolo dei veicoli, con una tolleranza pari a zero. É il prodotto lanciato dall’azienda spezzina Safety Driving Solutions: rileva qualsiasi concentrazione di alcol, sia al momento dell’avvio che durante la marcia. Il dispositivo è completamente automatico e non richiede alcuna interazione diretta con il conducente: in caso di positività all’alcol, il sistema inibisce l’accensione del veicolo e invia un alert al responsabile dei mezzi, contribuendo a prevenire incidenti e a garantire un ambiente di guida sicuro.

L’amministratore di Sds, Riccardo Failla

“Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto circa sette anni fa, pensando soprattutto all’applicazione del prodotto nel mondo dei trasporti e della logistica – spiega l’amministratore unico di Sds, Riccardo Failla –. La partenza non è stata semplice perché ci siamo subito scontrati con il Covid-19 e la crisi della componentistica elettronica, ma abbiamo sfruttato questi anni difficili per sviluppare al meglio il prodotto e i suoi aspetti di ingegnerizzazione.

Drive 1 oggi è l’unico prodotto che offre una funzione sia di prevenzione sia di monitoraggio durante tutto il viaggio del mezzo sul quale viene installato, garantendo la sicurezza dell’impresa titolare del veicolo e del conducente. Uno strumento di prevenzione a tutela sia dell’autista che del mezzo di trasporto”. Il dispositivo è dotato di un sistema Gps e di un software di gestione avanzato. La piattaforma MyDrive 1 permette alle imprese titolari dei mezzi di ricevere alert in tempo reale sui possibili rilevamenti di alcol, monitorare lo status dei veicoli, rilevare eventuali manomissioni e verificare la loro posizione in ogni momento.