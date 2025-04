Sicuri alla guida dopo la discoteca. Nei locali arrivano gli alcool test

È la discoteca Don Carlos a fare da capofila nel progetto dedicato alla guida in sicurezza dopo una serata di divertimento proposto dal Silb, il Sindacato dei locali da ballo, idea della quale si è fatta promotore ente Confcommercio, rendendo partecipe la Prefettura di Pistoia. All’interno dei locali che decideranno di aderire al progetto saranno effettuati, all’uscita, degli alcol test gratuiti. Un alcool test è un controllo per determinare il livello di alcol nel sangue, spesso utilizzato durante un controllo stradale o per motivi di salute. In gergo, si riferisce anche all’etilometro, il dispositivo che misura il tasso alcolemico. Un valore superiore a 0,5 g/l di alcol nel sangue comporta sanzioni previste dal Codice della Strada.

Nella storica discoteca chiesinese ogni sabato, fino al prossimo 24 maggio, saranno effettuati i test in collaborazione con i volontari della Pubblica Assistenza di Ponte Buggianese. Nel progetto saranno coinvolte, progressivamente, altre attività del territorio: all’interno dei locali saranno adottate tutte le misure considerate necessarie per informare i clienti, riguardo ai limiti di tolleranza delle bevande alcoliche. All’iniziativa collabora anche l’Associazione Amici della Polizia Stradale di Forlì, che ha fornito il materiale informativo da diffondere nelle sale. Inoltre, Fipe Confcommercio ha messo a disposizione una app con la quale si può simulare la propria condizione alcolemica, un vero e proprio etilometro digitale contenuto dall’applicazione Fipe scaricabile su iOS e Android.

"La sicurezza alla guida – commenta l’associazione di categoria – è una condizione essenziale di civiltà, sia per chi sale in auto, che per le altre persone. Accompagnare un sano divertimento alla possibilità di verificare se sussistano le condizioni per mettersi al volante senza attentare all’incolumità propria e a quella altrui, è fondamentale. Per questo noi di Confcommercio, la Prefettura di Pistoia e il Silb abbiamo deciso di unire le forze. Adesso l’obiettivo è quello di un’adesione ampia sul territorio, da parte delle attività".