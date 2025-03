Il borgo riaccende la Ztl. Accessi sotto controllo per tutelare i residenti

Il silenzio dell’inverno non ha certamente creato problemi ai residenti del borgo collinare di Castelnuovo Magra. Ma gli spazi di sosta tra qualche tempo inizieranno a scarseggiare per il risveglio di iniziative e manifestazioni che torneranno a animare la piazza Querciola e le stradine del suggestivo paese. Se da un lato il via vai di visitatori riempie di orgoglio i residenti e contribuisce all’attività lavorativa delle attività commerciali e ricettive dall’altro crea un inevitabile grattacapo per i residenti che spesso hanno problemi di parcheggio dell’auto proprio a causa della presenza dei visitatori. Per garantire dunque anche la sicurezza pedonale il Comune, un anno fa, dopo una lunga fase di studio e condivisione con gli abitanti ha provveduto a sperimentare la chiusura ai varchi di ingresso consentendo gli accessi ai non residenti soltanto in determinate fasce orarie. Lo stesso vale per i fornitori mentre ovviamente sono esclusi dalla richiesta di permessi straordinari i mezzi di soccorso. Da lunedì, 31 marzo, verrà riattivata dunque la zona a traffico limitato e si potrà accedere nel borgo senza permesso soltanto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. L’amministrazione comunale sta programmando le iniziative primavera-estate che avranno proprio nel borgo il punto di riferimento.

Dalla festa del vino con la rassegna “Benvenuto Vermentino“ all’inaugurazione dell’ormai tradizionale mostra fotografica all’interno della Torre dei vescovi di Luni che ospiterà un nome di importanza internazionale. Ma non mancheranno la rassegna del cinema all’aperto in piazza Quercila, concerti, iniziative sviluppate in collaborazione con la Pro Loco e Arci fino alla prima domenica di ottobre quando si saluterà l’estate con l’appuntamento delle Bandiere Arancioni dedicate all’ospitalità. Insomma tantissimo movimento comporta la necessità di bilanciare le esigenze di promozione turistica alla quiete dei residenti in un rapporto di equilibrio che per altro non ha mai acceso particolari motivi di lamentele. Salvo la richiesta dei parcheggi che l’amministrazione ha sempre cercato di ovviare organizzando, nelle rassegna di maggior afflusso, pullman navetta gratuiti. In questi giorni il comando della polizia municipale può fornire informazione e l’eventuale rilascio di pass.

Massimo Merluzzi