Canale Lunense. L’acqua è grigia: verifiche in corso

Il corso del Canale Lunense è diventato improvvisamente... grigio. Una colorazione decisamente insolita e preoccupante sulle cui cause però non c’è ancora una spiegazione anche se non dovrebbe essere legata a fattori inquinanti. Il problema infatti è stato individuato anche in alcuni tratti di fiume in Lunigiana. Di fronte alle diverse segnalazioni sono quindi scattati i controlli da parte dei tecnici del consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense che hanno percorso il tratto a ritroso. Il direttore Corrado Cozzani e la presidente Francesca Tonelli hanno provveduto a informare i propri consorziati e la popolazione che l’acqua del canale si presenta di una colorazione completamente grigia con un aspetto decisamente anomalo. Il Consorzio con sede in via Paci a Sarzana ha escluso categoricamente ogni responsabilità sull’accaduto, sottolineando che l’origine del materiale che provoca colorazione anomala dell’acqua, si trova a monte della presa sul fiume Magra, in località Stadano di Aulla, quindi al di fuori della propria competenza diretta. Le cause, al momento, restano ignote. Il Consorzio ha già attivato i contatti con le autorità competenti, per capire l’origine del fenomeno e valutare eventuali provvedimenti. Tra le varie cause della colorazione si è parlato anche si una frana i cui detriti e terra sono stati trasportati a valle interferendo dunque con il fiume Magra e successivamente con la tratta del Canale Lunense che da Santo Stefano Magra attraversa i territori di Sarzana, Castelnuovo Magra, una fetta di Fosdinovo nella parte che poi arriva nel comprensorio di Luni.

m.m.