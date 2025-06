Tanta paura per un pensionato, cade dall’impalcatura mentre lavora in casa

La Spezia, 22 giugno 2025 – E’ caduto dall’altezza di alcuni metri battendo nell’impatto sul pavimento anche la testa e rimanendo per qualche attimo privo di sensi. Una brutta disavventura per un settantenne spezzino che ieri, poco dopo mezzogiorno, ha rischiato davvero grosso cadendo da un’impalcatura mobile sulla quale era salito per poter eseguire interventi alla sua abitazione nel quartiere Melara.

L’uomo ha improvvisamente perso l’equilibrio, non è escluso anche a causa di un malore considerato il gran caldo, ed è scivolato dal “trabatello“ piombando senza potersi riparare sul pavimento. I suoi famigliari fortunatamente si sono accorti dell’incidente e dopo essere intervenuti in suo soccorso hanno con prontezza allertato il numero di emergenza accelerando così al massimo le operazioni di soccorso. Sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza di Pitelli e l’automedica Delta 1 del 118. Dopo le prime cure i sanitari hanno ritenuto opportuno trasferirlo direttamente all’ospedale del capoluogo ligure richiesto l’intervento di Drago per velocizzare il trasporto al San Martino di Genova. L’elicottero dei vigili del fuoco è atterrato poco distante dal punto dell’incidente e l’operazione di atterraggio e ripartenza si è svolta sotto il controllo della squadra a terra dei vigili del fuoco della Spezia. Le condizioni del pensionato sono apparse comunque serie soprattutto per il forte trauma al capo. Lamentava anche forti dolori alla schiena e al bacino e non sono escluse fratture.