Taglio del nastro alla Conca d’Oro. Una festa fra gelati e solidarietà

La curiosità era tanta, l’attesa è stata pienamente ripagata dalle leccornie offerte ieri dai nuovi proprietari della gelateria Conca d’Oro di via Veneto, in una bella festa di gusti, profumi e solidarietà. Per il taglio del nastro i tantissimi partecipanti hanno infatti lasciato un’offerta che sarà devoluta al reparto di psichiatria dell’ospedale Sant’Andrea. Soddisfatti i due nuovi proprietari, i fratelli Tommaso (25 anni) e Tazio Lupi (20), spinti dai genitori a intraprendere insieme questa nuova avventura. "Mio figlio Tommaso – racconta il padre Omar – ha lavorato tre anni nel turismo a Ibiza, al suo ritorno gli abbiamo prospettato l’ipotesi di rilevare questa attività col fratello". Un messaggio lanciato un po’ a tutti i giovani spezzini "perchè capiscano che anche qui a Spezia c’è possibilità per lavorare, senza dover necessariamente andare all’estero". Tommaso a Tazio nella loro nuova esperienza possono contare sull’appoggio dei genitori: dietro al bancone il padre Omar (ex pilota di rally, campione italiano nel 1996 e ora titolare di un’officina) e la madre Giordana Ferrari, da 28 anni farmacista alla ’Gemignani’ di Ponzano Magra.

Nella foto: i nuovi titolari della Conca d’Oro