Il parcheggio è più vicino. Si passa dal... ’Pacinotti’

Si è concluso favorevolmente il test tecnico nel primo giorno di apertura del percorso pedonale attraverso il piazzale interno del liceo scientifico Pacinotti, necessario a garantire l’accesso diretto da viale Amendola a via XV Giugno e al vicino parcheggio di interscambio. Il nuovo percorso provvisorio resterà attivo tutta l’estate e collegherà l’area di parcheggio con la parte della città che raggiunge il centro storico e la stazione: l’intervento è stato realizzato dal Comune in un’area di proprietà della Provincia. Il tracciato di servizio resterà aperto durante i lavori del ponte sul Lagora, favorendo così il flusso dei pedoni attraverso una via diretta e facilmente individuabile. L’attivazione e l’apertura del percorso pedonale temporaneo, è stata coordinata anche con la direzione scolastica dell’istituto: l’allestimento del “corridoio”, pronto da aprile, ha dovuto attendere il termine dell’anno scolastico. La scorsa settimana, con la diminuzione della presenza degli studenti e del personale scolastico all’interno dell’edificio, è iniziato l’allestimento del tracciato che, in ogni caso, non consente l’accesso al ’Pacinotti’.

"L’apertura di questo passaggio pedonale provvisorio è fondamentale per facilitare l’arrivo in centro a piedi da piazza D’Armi – sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini – per poter così sfruttare al massimo l’utilità del parcheggio di interscambio, completamente gratuito per cittadini e turisti. Un provvedimento importante nell’attesa che i lavori sul ponte sul Canale Lagora di via XV Giugno siano conclusi".

Questa misura temporanea è stata adottata per agevolare la mobilità pedonale nella zona, in particolare a seguito della chiusura del ponte che collega Viale Amendola a Via XV Giugno. Il passaggio consente un accesso diretto anche al parcheggio che con oltre 300 posti auto e che garantisce la gratuità per le prime 12 ore di utilizzo. Ma non mancano però le polemiche sul fronte politico. "Peracchini annuncia il passaggio pedonale fra Via XV Giugno con Viale Amendola – dice il consigliere comunale del Pd Marco Raffaelli – Peccato che i lavori che hanno interrotto la viabilità siano in corso da mesi e l’annuncio arrivi solo a seguito di una mia interpellanza inoltrata venerdì... Fino ad ora nessuno della giunta aveva fatto caso a questo disagio e al sottoutilizzo dei parcheggi di Piazza d’Armi".