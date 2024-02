Arrivata a Spezia la nave Vulcano: a bordo 18 bimbi palestinesi. Crosetto: “Benvenuti in Italia”

La Spezia, 5 febbraio 2024 – La Nave Vulcano della Marina Militare, salpata nei giorni scorsi dal porto di al Arish in Egitto, ha attraccato al molo Fornelli del porto della Spezia con a bordo 60 palestinesi, bambini che necessitano di cure mediche specialistiche e rispettivi accompagnatori.

Sul molo si trova, tra gli altri, una task force di elevata professionalità della Croce Rossa formata da 45 volontari, destinata all'accoglienza e al trasporto presso le strutture sanitarie. Sul posto ambulanze, automedica e un pullman. I bambini feriti saranno trasferiti negli ospedali Bambin Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Meyer di Firenze, Rizzoli di Bologna, al Pediatrico Buzzi e all'Ortopedico Pini di Milano

I bimbi sono tutti stabilizzati e nessuno è in pericolo di vita. Alcuni di loro sono stati feriti in maniera molto grave, tanto che sulla banchina verrà utilizzato un Ambulift, carrello che si eleva fino all'altezza del ponte della nave per permettere lo sbarco di coloro che non possono camminare.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è salito a bordo della nave per incontrare l'equipaggio. Il ministro accoglie questo secondo gruppo di bambini palestinesi, dopo quello del 29 gennaio giunto a Ciampino con un volo dell'Aeronautica Militare. L'arrivo della nave Vulcano rientra nell'ambito di una più ampia operazione per l'assistenza e la cura di minori palestinesi feriti.

«Diamo il benvenuto in Italia ai 18 bambini palestinesi e ai loro familiari, arrivati oggi a La Spezia, a bordo di Nave Vulcano della Marina Militare. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare, a nome della Difesa, il personale medico del Qatar giunto oggi in Italia con Nave Vulcano, che ha collaborato con noi in questi mesi fornendo un prezioso supporto a bordo. L'instancabile lavoro della Difesa a favore di chi ha bisogno però non finisce qui. Nei prossimi giorni, infatti, con un volo speciale dell'Aeronautica Militare, verranno trasferiti in Italia altri bambini palestinesi dall'Egitto. Abbiamo inoltre dato disponibilità a costruire un ospedale da campo dell'Esercito per aiutare la popolazione civile che non è certo responsabile della guerra». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota per il rientro della Vulcano e del personale sanitario interforze al porto di La Spezia.

«In questi mesi avete fatto uno straordinario lavoro con passione e amore, rappresentando il meglio dell'Italia. Il vostro sacrificio, la lontananza dai vostri cari, è ripagato dal grazie da parte degli italiani e dalla consapevolezza di aver scritto una bella pagina di storia, da protagonisti», ha aggiunto Crosetto rivolgendosi agli oltre 190 militari impegnati a bordo.

«L'abbraccio umanitario della Croce Rossa Italiana ai bambini palestinesi giunti con la nave Vulcano è il segno che per noi l'umanità deve prevalere sulle drammatiche conseguenze di un conflitto che colpisce persone inermi. I bambini accolti prima a Ciampino e oggi a La Spezia rappresentano il futuro di quei valori di pace, di aiuto e di soccorso dei quali il nostro volontariato è interprete. Grazie al Governo italiano per questo impegno, alle forze della difesa impegnate e ai nostri Comitati sui territori». Così in una nota Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana.