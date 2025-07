Addio Andrea, oggi l’ultimo saluto al bambino morto a Gallipoli

La Spezia, 24 luglio 2025 – Oggi l’addio a Andrea. E’ stato fissato il funerale del bimbo deceduto all’ospedale di Lecce dopo l’incidente in piscina di domenica. Il rito funebre si svolge a Depressa, il paese nel Comune di Tricase di origine della famiglia.

Intanto la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato un’inchiesta per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente che è costato la vita al piccolo Andrea Surano di soli 7 anni. Il magistrato che conduce le indagini è il sostituto procuratore Simona Rizzo.

Per il momento il fascicolo è aperto contro ignoti ma il reato da lesioni si è aggravato in omicidio colposo. Il bambino si è spento dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli dove era arrivato in condizioni disperate nel primo pomeriggio di domenica. Gli inquirenti voglio far luce sulla tragica mattinata alla piscina del parco acquatico di Rivabella dove il piccolo era in vacanza insieme ai famigliari.

Il parco giochi acquatico molto frequentato, soprattutto nella giornata di domenica, non dispone di sistemi di videosorveglianza interno. O se non altro indirizzati sulla piscina dove stava giocando il bimbo. Sarà dunque necessario interrogare i testimoni presenti al momento dell’intervento. La famiglia originaria di Depressa frazione del Comune di Tricase era tornata in Puglia per trascorrere le vacanze in Puglia.

Da anni si è trasferita a Spezia per motivi professionali del padre Paolo, militare della Marina. La giornata al parco acquatico si è trasformata in un incubo quando il bimbo è stato visto proprio dal padre galleggiare privo di sensi. Dopo le prime manovre di soccorso eseguite dal bagnino della struttura i sanitari prontamente intervenuti hanno disposto il ricovero all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù“ a Gallipoli dove il piccolo si è spento l’altra sera. Un dolore immenso che ha colpito anche la comunità spezzina dove il bambino ha frequentato le scuole.