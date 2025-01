Muore a cinque mesi, cause del decesso sotto la lente

La Spezia, 24 gennaio 2025 – Quel senso di impotenza di fronte al dolore sempre più acuto del proprio bambino si è trasformato nel peggiore degli incubi per una giovane coppia che da pochi mesi aveva coronato la felicità dell’arrivo di un figlio. La speranza di riuscire a salvare la creatura di soli 5 mesi è svanita nel reparto di pediatria dell’ospedale “Giannina Gaslini“ di Genova dove la famiglia è arrivata l’altra notte. Un dolore indescrivibile per la famiglia spezzina che nella serata di mercoledì ha visto il piccolo di soltanto 5 mesi in difficoltà respiratorie. Il babbo e la mamma non hanno perso tempo e si sono precipitati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea per un primo controllo. Vista la situazione il personale medico del Gaslini diffuso spezzino ha disposto l’immediato trasferimento all’ospedale del capoluogo genovese. E’ stata una notte di speranza, apprensione e di cure prestate da tutto il personale che ha tentato il possibile per tenere accesa una sempre più flebile fiammella di vita in quel corpicino diventato ancor più fragile e debole. Dopo ore di tentativi lo staff sanitario ha purtroppo comunicato ai famigliari il decesso del bambino.

L’ospedale ha già predisposto l’autopsia che verrà svolta nelle prossime ore per tentare di stabilire le cause del decesso del piccino. La famiglia è comprensibilmente sotto choc assistita dagli psicologi dell’ospedale genovese, tra i centri di maggior specializzazione a livello nazionale e non soltanto, nella pediatria. E proprio dalla direzione sanitaria del Gaslini di Genova è arrivata la conferma del decesso e la vicinanza alla famiglia. “L’istituto Giannina Gaslini – hanno comunicato – esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del bambino, deceduto nella notte. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Tutto il personale si stringe con affetto intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore”.