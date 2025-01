Grave malattia, bimbo di 4 anni al Gaslini. Mobilitazione per aiutare la famiglia

Albiano Magra (Massa Carrara), 15 gennaio 2025 – Si è messa subito in moto la macchina della solidarietà per il piccolo Andrea, ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova con previsione di lungodegenza a causa di una malattia grave. Alla tenerissima età di quattro anni e mezzo si trova già ad affrontare la prova più dura della vita e la notizia ha squarciato i cuori di un’intera comunità che si è stretta attorno alla famiglia. La Cri del Comitato di Albiano Magra ha lanciato una raccolta fondi per offrire tutto il supporto possibile ad Andrea ed ai suoi genitori, Lucia e Mattia, volontari della Croce Rossa albianese.

“Tutti si sono attivati per aiutare la famiglia – riferisce il presidente della Cri di Albiano, Marcello Lo Presti – e stiamo riuscendo in questi giorni a reperire un alloggio per consentire alla famiglia di trasferirsi in affitto a Genova. Li sosterremo con tutto il possibile e preghiamo affinché Andrea possa tornare presto a ridere e scherzare come ha sempre fatto”.

Il papà assiste Andrea notte e giorno al Gaslini, mentre la mamma alterna le visite in ospedale all’accudimento dell’altra piccola figlia di pochi mesi a casa, ad Albiano. Per chi volesse dare il proprio aiuto, è possibile fare una donazione sul conto corrente intestato a Lucia Assirati Iban: IT36O3608105138292485092488, oppure nei numerosi esercizi commerciali del territorio comunale di Aulla:

Albiano Magra

Sede C.R.I ALBIANO MAGRA

Ferrari Barbara Acconciature

Arte & Estro di Bellani Gloria

Pizzeria il Moro

Bar e tabacchi Square

Cartoleria e bazar dal Genfry - Giovanna

Farmacia Silvestri

Estetica Butterfly di Annalisa

Bar Clash

L’angolo dei particolari

Scuola di danza Tap Dancing

Debora fiori e colori

Caprigliola

Circolo Unpli Aps

Aulla

Caffè Boasi

Ceparana

Parrucchiera Maggiani Valeria

Agenzia Sion viaggi

Piano di Valeriano

Mondo Infissi

L’elenco è in continuo aggiornamento e si può seguire sulla pagina FB dell’associazione.

Intanto la Croce Rossa ha lanciato l’iniziativa ’Lo sport per Andrea’ insieme alla Consulta comunale dello Sport e l’Avis di Aulla: una camminata con partenza da piazza Gramsci alle 14.30 di domenica 2 febbraio, dove sarà possibile effettuare le offerte direttamente alla Cri di Albiano, e con arrivo alla Fortezza della Brunella.