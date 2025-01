Muore bimbo di cinque mesi, tragedia in ospedale

La Spezia, 23 gennaio 2025 – Una tragedia immensa per una famiglia, per una comunità intera. Un bimbo di appena cinque mesi è morto all’ospedale Gaslini di Genova. In base alle prime informazioni, il piccolo, che abitava insieme alla famiglia alla Spezia, è arrivato in condizioni gravissime al Gaslini diffuso della Spezia. Poi è stato deciso il trasferimento d’urgenza all’ospedale genovese, viste le condizioni critiche del piccolo. Purtroppo qui nonostante i tentativi dei medici e di tutto il personale sanitario, il bimbo non ce l’ha fatta. È deceduto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio.

La direzione sanitaria del Gaslini di Genova esprime “le più sentite condoglianze alla famiglia del bambino, deceduto nella notte. Il piccolo era arrivato in condizioni di salute gravissime dal Pronto soccorso della Spezia”. E fa sapere che “le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Tutto il personale sanitario si stringe con affetto intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore”.