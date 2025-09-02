Il paese trasformato in set, a Venezia c’è anche Pitigliano... con George Clooney e Adam Sandler

Pitigliano (Grosseto), 2 settembre 2025 – Fi no a sabato , riflettori puntati sulla 82ª Mostra del cinema a Venezia, dove tra i titoli in concorso spicca anche “Jay Kelly”, il film Netflix diretto da Noah Baumbach, con due star d’eccezione: George Clooney e Adam Sandler. Un film che parla anche un po’ grossetano: alcune delle scene sono state girate nel maggio 2024 a Pitigliano, quando per due giorni il borgo si trasformò in un set cinematografico. A raccontare l’esperienza è l’Amministrazione comunale di Pitigliano, che in queste ore ha voluto condividere un messaggio di orgoglio e gratitudine.

“Chi l’avrebbe mai detto? – dicono dall’Amministrazione comunale – George Clooney e Adam Sandler a Pitigliano. Il nostro piccolo grande paese si è trasformato in un set da sogno. Vederli passeggiare tra le nostre strade, scoprire i nostri angoli, entrare nel teatro Salvini è stato come vivere una favola”.

L’arrivo della troupe ha coinvolto tutto il paese. Per due giorni, il centro storico di Pitigliano ha accolto attori, tecnici e produzione, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto, dove ogni scorcio è diventato scena, ogni cittadino un testimone privilegiato. Nel commento ufficiale, l’amministrazione ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questa esperienza, a partire dal regista Noah Baumbach e dalla produzione Netflix che ha scelto Pitigliano come location per alcune delle scene più suggestive del film. Un plauso particolare va all’assessore Claudia Elmi, che ha seguito da vicino l’organizzazione delle riprese, mantenendo costanti i rapporti con la troupe. “Jay Kelly” diventa così anche una straordinaria occasione di visibilità per Pitigliano, confermandosi set ideale per produzioni internazionali, e dimostrando come il cinema possa diventare uno strumento potente di promozione culturale e turistica. Nei prossimi giorni, il Comune pubblicherà sui propri canali le foto più rappresentative inviate dai cittadini, per rivivere insieme i momenti di un’esperienza che ha fatto sentire Pitigliano parte del grande cinema.