Un’estate di emozioni. Comune e Pro Loco, quando l’intesa è vincente

Alberto Mattioli
27 ago 2025
REDAZIONE GROSSETO
Il sindaco Buoncristiani: "Messe in campo energie, passione e capacità". Il presidente Biagioni: "La grande partecipazione della gente, uno stimolo ".

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha ricevuto la Pro Loco per applaudire il lavoro svolto questa estate

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani ha accolto in Comune e ringraziato Alessandro Biagioni e tutta la Pro Loco per l’impegno e il risultato ottenuto in questa estate, ricca di eventi e serate speciali.

"Abbiamo vissuto mesi intensi – ha sottolineto il primo cittadino –, ricchi di emozioni, di musica, cultura, tradizione e tanto entusiasmo. Il merito di tutto questo va a chi ha saputo mettere in campo energie, passione e capacità organizzativa: la nostra ProLoco".

"La Pro Loco è stata senza dubbio protagonista dell’estate follonichese – ha aggiunto –, con un numero altissimo di eventi e manifestazioni che hanno animato il centro città e anche le zone più periferiche: abbiamo visto piazze gremite, fatte di persone unite dal desiderio di godersi momenti di svago e condivisione. Un risultato che non è frutto del caso ma di un’organizzazione impeccabile, da far invidia ai più grandi professionisti del settore".

Ha continuato, Buoncristiani. "Ci tengo a ringraziare il presidente Biagioni e il suo gruppo di collaboratori – le sue parole – , che con impegno e determinazione hanno creato eventi per una estate da ricordare, assolutamente funzionali ad una promozione turistica viva e attrattiva, di forte richiamo, con benefici importanti anche sull’economia follonichese. Grazie a tutta la Proloco".

A prendere la parola, quindi, il presidente della Pro Loco. "Ringrazio il sindaco – ha affermato Alessandro Biagioni – a nome di tutta la nostra famiglia. Abbiamo organizzato quindici serate di grande richiamo di pubblico che ci hanno dato stimolo e voglia di continuare a impegnare il nostro tempo libero a favore della città".

"L’evento clou è stato il concerto dei ’Crazy Floyd’ – ha proseguito –, andato in scena lo scorso 18 agosto, con oltre 1000 persone che hanno assistito alla serata. Senza dimenticare la grande serata di musica in piazza del Popolo, con i ragazzi di Radio Diffusione Follonica, Drago dj e i vincitori dei vari spettacoli musicali che abbiamo sostenuto in questa nostra grande estate follonichese. Grazie a Follonica!"

