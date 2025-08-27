Un’estate di emozioni. Comune e Pro Loco, quando l’intesa è vincente

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani ha accolto in Comune e ringraziato Alessandro Biagioni e tutta la Pro Loco per l’impegno e il risultato ottenuto in questa estate, ricca di eventi e serate speciali.

"Abbiamo vissuto mesi intensi – ha sottolineto il primo cittadino –, ricchi di emozioni, di musica, cultura, tradizione e tanto entusiasmo. Il merito di tutto questo va a chi ha saputo mettere in campo energie, passione e capacità organizzativa: la nostra ProLoco".

"La Pro Loco è stata senza dubbio protagonista dell’estate follonichese – ha aggiunto –, con un numero altissimo di eventi e manifestazioni che hanno animato il centro città e anche le zone più periferiche: abbiamo visto piazze gremite, fatte di persone unite dal desiderio di godersi momenti di svago e condivisione. Un risultato che non è frutto del caso ma di un’organizzazione impeccabile, da far invidia ai più grandi professionisti del settore".

Ha continuato, Buoncristiani. "Ci tengo a ringraziare il presidente Biagioni e il suo gruppo di collaboratori – le sue parole – , che con impegno e determinazione hanno creato eventi per una estate da ricordare, assolutamente funzionali ad una promozione turistica viva e attrattiva, di forte richiamo, con benefici importanti anche sull’economia follonichese. Grazie a tutta la Proloco".

A prendere la parola, quindi, il presidente della Pro Loco. "Ringrazio il sindaco – ha affermato Alessandro Biagioni – a nome di tutta la nostra famiglia. Abbiamo organizzato quindici serate di grande richiamo di pubblico che ci hanno dato stimolo e voglia di continuare a impegnare il nostro tempo libero a favore della città".

"L’evento clou è stato il concerto dei ’Crazy Floyd’ – ha proseguito –, andato in scena lo scorso 18 agosto, con oltre 1000 persone che hanno assistito alla serata. Senza dimenticare la grande serata di musica in piazza del Popolo, con i ragazzi di Radio Diffusione Follonica, Drago dj e i vincitori dei vari spettacoli musicali che abbiamo sostenuto in questa nostra grande estate follonichese. Grazie a Follonica!"