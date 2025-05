Tradizione e innovazione. Un’estate su misura con oltre 25 eventi: "Occasione per tutti"

Parola d’ordine: promuovere Montelupo Fiorentino intrecciando tradizione e innovazione, tra appuntamenti storici e nuove proposte. Musica, sport, cinema, street food: sarà un’estate con più di 25 occasioni di svago, cultura e divertimento, racchiuse in un cartellone messo a punto dalla giunta comunale grazie a un lavoro di rete con le associazioni. L’obiettivo? Offrire un’estate su misura per ogni età, senza sovrapposizioni né doppioni. "Abbiamo cominciato a lavorarci nel 2024 – spiega il sindaco Simone Londi – coinvolgendo tutti i settori: dalla terracotta all’osservatorio astronomico, passando per il vetro. Ognuno ha fatto la sua parte, con un gioco di squadra che restituisce l’immagine più autentica di Montelupo, in tutte le sue sfaccettature". Per la prima volta saranno due i cartelloni presentati dai rispettivi Centri Commerciali Naturali, ma perfettamente integrati tra loro. Si parte nel weekend del 6-8 giugno con l’Enjoy Festival a cura del Ccn Il Nuovo Centro: concerti, workshop e attività dedicate al benessere personale animeranno piazza dell’Unione Europea. Gli stessi esercenti saranno protagonisti a settembre con il ritorno del Montelupo Street Food, dal 18 al 21.

Il centro storico si prepara invece a fare festa nel weekend del 14 e 15 giugno con la Festa del Borgo, promossa dal Ccn Il Borgo degli Arlecchini. In piazza della Libertà, corso Garibaldi e piazza Salvo d’Acquisto birra artigianale, street food, musica dal vivo e mercatini. Il Borgo rinnova anche l’appuntamento con le aperture serali dei negozi, ogni martedì di luglio. E il 22, gradito ritorno del Mama Mia in Tour. A inaugurare la stagione estiva già stasera è la Festa della Terracotta. Torna anche Mignon sotto le stelle, il cinema all’aperto nello spazio parrocchiale di via Giro delle Mura: appuntamento ogni mercoledì e giovedì da fine giugno a settembre. E non sarebbe estate senza le feste gastronomiche: tra centro e frazioni, si mangia, si balla e si fa beneficienza. La storica Sagra Campagnola celebra 40 anni a Sammontana dal 27 giugno al 6 luglio. Dal 2 luglio, al Circolo La Torre con la Pubblica Assistenza, va in scena la 28ª edizione della Festa del Vetro, con un format rinnovato: accanto alla ristorazione e alle dimostrazioni di lavorazione del vetro, per la prima volta parteciperanno nuove aziende del settore, pronte a presentarsi al pubblico. Debutta il Luglio Turbonese, dall’11 al 13 nella zona sportiva del Turbone: tre giorni tra mercatini, sapori e musica.

Appuntamento goloso anche con Samminiatello a Tavola, quest’anno fissato al 12 luglio, mentre torna dal 18 al 29 giugno la Sagra della Pizza e della Pasta Fresca, firmata La Racchetta e Circolo Il Progresso, ai giardini di Largo Beaucaire. A completare il calendario c’è il Fool Park, all’Ambrogiana per due weekend consecutivi: 11-13 e 18-20 luglio. Concerti, dj set, live performance, street art e molto altro. Ma estate è anche cultura, con il festival letterario Montelupo Fiorentino dei Lettori. "L’appuntamento è per il 3 e 4 luglio – ricorda l’assessora alla Cultura Aglaia Viviani –. Presto comunicheremo i nomi degli scrittori ospiti, intanto possiamo anticipare la presenza di Ascanio Celestini". Il 5 giugno il Mmab ospiterà invece il cantautore e docente Marco Rovelli, in un doppio incontro tra letteratura, musica e pensiero critico. È la prima estate senza Cèramica, spostata in via sperimentale al periodo natalizio. "Capisco che l’assenza dell’evento possa aver creato qualche perplessità – precisa il sindaco –. Ma la risposta è un aumento considerevole degli appuntamenti, con tre mesi fittissimi di iniziative in ogni weekend". E poi, occhi puntati al cielo. L’osservatorio astronomico Beppe Forti aprirà le porte ogni venerdì. "Il sogno? Portare Alberto Angela e l’astronauta Luca Parmitano – ha detto con scaramanzia la presidente Maura Tombelli –. Gli inviti sono partiti. Chissà che l’estate non ci regali qualche sorpresa stellare…".

Ylenia Cecchetti