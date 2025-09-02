Ultimo atto nel teatro Moderno ’Dilettando’ con Durga McBroom

Chi sarà il vincitore di questa edizione di Dilettando? Chi alzerà la coppa intitolata a Natalino Galgani? L’incognita resterà tale fino alla finalissima della ventiduesima edizione della corrida estiva grossetana che sarà in scena sabato alle 21 al Teatro Moderno di Grosseto. Ciò che è sicuro sapere è la presenza speciale di un’artista di fama internazionale, ovvero Durga MCBroom, una voce potente e carismatica, icona del rock e dell’elettronica. Nel 1987, grazie a un’intuizione fortunata, entra nel mondo dei Pink Floyd come corista, affiancando la sorella Lorelei. Durga ha recitato nel film ’Flashdance’ (1983) e ha partecipato a diversi videoclip per artisti come David Lee Roth, Eurythmics, David Bowie e Janet Jackson. Sicuramente una grande presenza che porterà tanta energia alla finale, al pubblico di Dilettando ma specialmente ai partecipanti che avranno modo di calcare lo stesso palco di una grande professionista affermata.

"Sono dodici anni che la finalissima si celebra a Grosseto – afferma Carlo Sestini, ideatore e conduttore – e quattro quelli in cui il teatro ne fa da cornice, sul palco del quale si esibiranno diciotto rappresentazioni finaliste emerse dalle sette puntate e dalla semifinale di Sorano. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra Dilettando e Avis. C’è un dato incoraggiante: le donazioni in Toscana sono cresciute di 1.133 unità nei due mesi luglio agosto (+8,5% rispetto allo scorso anno), e questo credo possa parzialmente imputarsi anche alla presenza dell’opera divulgativa e di sensibilizzazione in tv e nelle piazze operata da Dilettando".

"Anche se Dilettando è un evento da piazza – afferma la funzionaria del settore cultura del Comune di Grosseto, Anna Bonelli – il teatro è un ottimo luogo per ospitare la serata conclusiva, la piazza ha costi elevati e le condizioni meteo potrebbero non garantirne la riuscita. Inoltre è uno spaccato di spirito sociale perché viene affiancato all’Avis per sensibilizzare alle donazioni di sangue".

Saranno 18 artisti (ragazzi e adulti, tra loro performer, cantanti, ballerini ma soprattutto sognatori) che si esibiranno sul palco, per far sì che possano realizzarsi i propri sogni o semplicemente per divertirsi.

Maria Vittoria Gaviano