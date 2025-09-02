Dai ’palazzi da crociera’ ai mega yacht

"Sono ripartiti i due ’palazzi da crociera’ dal mare di Porto Santo Stefano e sono arrivati davanti ad Artemare Club due famosi megayacht, il ’Viva’ appartenuto a Frank Fertitta III, re dei Casinò, con vicino il ’Wayfinder’ di Bill Gates".

A Daniele Busetto di Artemare Club, così come a Lupo Rattazzi, figlio dell’ex sindaca di Monte Argentario Susanna Agnelli, non va però giù la presenza delle grandi imbarcazioni da crociera nel mare dell’Argentario. Mentre ieri si sono visti i due lussuosi yacht, nella giornata di domenica erano presenti due grandi imbarcazioni da crociera.

"L’arrivo domenica di due grandi navi da crociera con migliaia di persone a bordo a meno di un miglio davanti Porto Santo Stefano ha visto il via vai incessante dei loro mezzi da sbarco – dice Busetto –. Questo conferma il cambiamento del luogo da non più tranquillo e incontaminato posto di villeggiatura a scalo crocieristico di grandi navi, con enormi pullman anche loro inquinanti che arrivano per portare i passeggeri a visitare altre mete con più storia. Artemare Club, che da alcuni è portavoce di tanti storici villeggianti ma anche molti residenti preoccupati di vedere sempre più usato così uno dei territori più belli d’Italia per scopi affaristici di pochi, si chiede se la spiaggia della Marinella piena di bagnanti con bambini a poche centinaia di metri da questi giganti del mare è ancora balneabile (se lo è mai stata, essendo in area portuale). Un inquinamento del mare e dell’aria senza precedenti anche nei piccoli approdi recentemente preferiti dalle compagnie crocieristiche per loro navi perché ’no cost’".