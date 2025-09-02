Il contenzioso sulla gestione. Comune e Asd, scoppia la pace. Firmato l’accordo e tutti contenti

Siglato l’accordo tra il Comune di Monte Argentario e la Asd Orbetello Scalo per il campo sportivo di Porto Ercole che mette la parola fine alla controversia. L’accordo, che era stato anticipato dopo la riunione avvenuta l’8 agosto, prevede la rinuncia, da parte della Asd Orbetello Scalo, al ricorso al Tar e all’impugnativa del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta nel 2021 in favore della stessa società, oltre al versamento, a quest’ultima, di un equo indennizzo previsto dalla legge nel caso di revoca di atti amministrativi.

"Nell’accordo – si spiega –, così come nel provvedimento di revoca, si ripercorrono gli importanti lavori di riqualificazione realizzati dall’ente nel campo sportivo e si manifesta la volontà dello stesso di destinare la struttura, attraverso la gestione dell’Ama, anche a eventi e manifestazioni importanti per la collettività, nonché di renderlo fruibile a tutte le associazioni sportive della zona, compresa la Asd Orbetello Scalo. Quest’ultima, pur avendo inteso rimarcare la legittimità della propria posizione riguardo l’aggiudicazione già avvenuta, è voluta andare incontro alle nuove esigenze dell’Amministrazione, prendendo atto che in questi anni sono cambiate molte cose e che anche a Porto Ercole si è ricostituita un’associazione sportiva con i requisiti per l’iscrizione alla Figc, che ha pieno diritto di usufruire del campo del luogo".

"L’amministrazione e la Asd Orbetello Scalo – si sottolinea – si ritengono entrambe soddisfatte dell’accordo raggiunto nel superiore interesse dello sport, soprattutto quello giovanile, settore nel quale si potrà avere una buona collaborazione in futuro".