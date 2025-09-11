Ulmi: "Sui vaccini nessuna esitazione. Sono fondamentali"

"Le vaccinazioni sono uno strumento essenziale per la tutela della salute pubblica e individuale. Su questo non possono esistere ambiguità né esitazioni. È un tema che va oltre ogni appartenenza politica". A dichiararlo è Andrea Ulmi, candidato nella lista "Noi Moderati - Civici per Tomasi" alle prossime elezioni regionali toscane. Ulmi, che è un medico, interviene in occasione dell’avvio della nuova campagna regionale di vaccinazioni contro influenza e Covid, ribadendo la sua posizione. "Le vaccinazioni hanno permesso di eradicare malattie un tempo letali. Proteggere le fasce più fragili (anziani, bambini, donne in gravidanza) significa non solo salvare vite, ma anche alleggerire la pressione sugli ospedali e rafforzare il nostro sistema sanitario". Ulmi, però, non risparmia critiche all’organizzazione regionale. "Ogni anno si ripetono gli stessi problemi – dice – ritardi nelle consegne ai medici di famiglia, difficoltà nelle farmacie, disagi per i cittadini. La Regione deve garantire che tutto funzioni senza intoppi. La prevenzione non può permettersi inefficienze. Da parte mia massima convinzione sul valore delle vaccinazioni, ma anche massima attenzione a vigilare sull’efficienza del sistema".