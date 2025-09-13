Turista si sente male in barca, salvataggio avventuroso a Monte Argentario

Monte Argentario, 13 settembre 2025 – Salvataggio particolarmente complesso nel pomeriggio di oggi, 13 settembre, in località Cala Purgatorio, sul Monte Argentario. Una donna si è sentita male a bordo di un’imbarcazione, ma per il suo recupero è stato necessario mettere in campo tutta una serie di accorgimenti particolari.

La donna è stata accompagnata a terra dall’equipaggio del natante, che ha provveduto ad avvertire i soccorsi. Sul posto è intervenuta la prima partenza del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello, mentre veniva attivato l’elicottero Drago 70 del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Arezzo. A causa della particolare natura impervia della zona, caratterizzata da scogli e pareti rocciose a picco sul mare, la donna è stata recuperata con il verricello dell’elicottero e successivamente trasportata presso l’ospedale della Misericordia di Grosseto.

Alle operazioni hanno preso parte, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Capitaneria di Porto, che ha curato il coordinamento delle attività di soccorso.