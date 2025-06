Spaccata di notte all’Alfa-Tec, sfondano la vetrina a mazzate. Rubati soldi e carte di credito

Grosseto, 13 giugno 2025 – Si sono avvicinati al fabbricato senza timore di essere scoperti. Ed è partito l’assalto utilizzando una mazza per sfondare la vetrata del negozio ed entrare dentro. Il raid è accaduto la notte tra mercoledì e giovedì, all’Alfa Tec, il negozio che vende prodotti per animali, che si trova in via Aurelia Nord. Intorno a mezzanotte, come probabilmente sapevano i rapinatori, in quello stabile non c’era nessuno e dunque hanno potuto agire indisturbati sfondando prima la porta laterale e poi dentro agire indisturbati. I ladri, probabilmente più di uno, una volta dentro si sono diretti nel locale dove vengono custoditi i farmaci, all’interno del quel c’è una grossa cassaforte: l’hanno dunque trascinata in mezzo alla stanza e, usando mazze e scalpelli, sono riusciti ad aprirlo. Dentro hanno trovato contanti (la cifra è ancora da quantificare) e anche un numero considerevole di assegni. Ma i banditi non avevano finito il loro lavoro.

Si sono infatti diretti al piano superiore dello stabile, dove ci sono gli uffici, mettendo tutto a soqquadro. Hanno aperto e svuotato tutti i cassetti delle varie scrivanie e armadi, prendendo anche alcune carte di credito prepagate. Carte che comunque sono state bloccate già nel corso della mattinata di ieri. Difficile quantificare il danno. Il gruppo dirigente sta infatti in queste ore cercando di capire a quanto ammonta il danno.

L’Alfa Tec, una società nata nel 1990, oltre al punto vendita che si trova nella città di Grosseto. ha negozi anche a Piombino, Follonica, Orbetello, Arcidosso e anche in provincia di Siena, ad Abbadia San Salvatore. L’azienda vende prodotti per animali da compagnia, medicinali veterinari ed è specializzata nei prodotti per l’equitazione, comprese le selle. Si possono trovare anche prodotti per la zootecnia. Indagano i carabinieri che stanno controllando anche le telecamere della videosorveglianza della zona.