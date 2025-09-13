Seleçao sacerdoti. Raduno e allenamento nella città del Golfo

Se la Polonia si blinda

CronacaSeleçao sacerdoti. Raduno e allenamento nella città del Golfo
13 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
FOLLONICA Si è svolta a Follonica il raduno della Seleção Sacerdoti Calcio, la Nazionale Italiana dei sacerdoti, dove venticinque preti-calciatori provenienti da diocesi di tutta Italia si sono allenati insieme alternando momenti di gioco a quelli di preghiera comunitaria, tra cui la messa celebrata nella chiesa di Cura Nuova. Questo raduno è servito anche a preparare i calciatori alla prossima edizione dell’Iubilaeum Cup, un grande torneo nazionale che si terrà dal 4 al 6 novembre nel Monastero di Bassano Romano, in occasione del Giubileo, e che vedrà sfidarsi selezioni di sacerdoti provenienti da ogni regione italiana. All’evento parteciperanno Gianfranco Zola, talentuoso e eclettico campione del calcio, e Fabrizio Maiello che da tempo ha legato il suo nome alla Seleção Sacerdoti e alla Nazionale italiana delle suore. Il raduno follonichese è servito anche a ribadire la missione ossia ogni evento è occasione per testimoniare come lo sport possa essere uno strumento per diffondere i valori del Vangelo. "Non ci prepariamo solo a una competizione – sottolineano il capitano don Walter Onano e il presidente-allenatore della Seleção Moreno Buccianti – ma a vivere un segno di Chiesa universale che cammina insieme".

