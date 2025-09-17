Scontro auto-scooter, si allontana dopo l’incidente Due denunce della polizia

Grosseto, 17 settembre 2025 – Un incidente con un ragazzo di 19 anni che adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. Paura, nella sera di lunedì, sulla strada che porta a Marina. Nella zona di Principina a Mare infatti, lungo il canale San Rocco, un’auto e un ciclomotore si sono scontrati. Ad avere la peggio il ragazzo in scooter. Al momento dell’incidente (vanno comunque stabilite ancora le cause e l’esatta dinamica), l’auto che si è scontrata con lo scooter, con a bordo una coppia, si è allontanata dal luogo dell’incidente poco dopo essere successo. Il ragazzo alla guida ha ingranato la marcia e si è allontanato velocemente senza accertarsi delle condizioni del ferito che era rimasto immobile sul ciglio della strada.

La ragazza che era con lui, però, una volta rientrata a casa ha raccontato tutto al padre e a quel punto l’uomo ha chiamato il suo avvocato e poi ha avvertito la polizia che nel frattempo si stava occupando delle indagini. Gli agenti della Squadra mobile hanno dunque identificato il guidatore dell’auto e la ragazza che era al suo fianco.

E’ stato comunque lui stesso a spiegare di essersi impaurito e di essersi allontanato. Un gesto che gli è costato comunque una denuncia per omissione di soccorso. Denunciata anche la ragazza per lo stesso reato in concorso.

Il ferito comunque non è in pericolo di vita. Dopo le prime cure, nonostante il ricovero a Siena (ci è arrivato con l’elisoccorso Pegaso), i medici hanno escluso qualsiasi tipo di peggioramento. Il ragazzo infatti, dopo le prime cure avvenute in strada a Principina, è stato trasferito a Siena perché gli era stato riscontrato un trauma cranico.