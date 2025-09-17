Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Grosseto
CronacaScontro auto-scooter, si allontana dopo l’incidente Due denunce della polizia
17 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
Scontro auto-scooter, si allontana dopo l'incidente Due denunce della polizia

L’uomo alla guida scappa dalla zona di Principina dopo aver colpito un 19enne. Ma la ragazza che era con lui racconta tutto al padre: nei guai per omissione di soccorso

Operazione della Polizia di Stato (foto di repertorio)

Operazione della Polizia di Stato (foto di repertorio)

Per approfondire:

Grosseto, 17 settembre 2025 – Un incidente con un ragazzo di 19 anni che adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. Paura, nella sera di lunedì, sulla strada che porta a Marina. Nella zona di Principina a Mare infatti, lungo il canale San Rocco, un’auto e un ciclomotore si sono scontrati. Ad avere la peggio il ragazzo in scooter. Al momento dell’incidente (vanno comunque stabilite ancora le cause e l’esatta dinamica), l’auto che si è scontrata con lo scooter, con a bordo una coppia, si è allontanata dal luogo dell’incidente poco dopo essere successo. Il ragazzo alla guida ha ingranato la marcia e si è allontanato velocemente senza accertarsi delle condizioni del ferito che era rimasto immobile sul ciglio della strada.

La ragazza che era con lui, però, una volta rientrata a casa ha raccontato tutto al padre e a quel punto l’uomo ha chiamato il suo avvocato e poi ha avvertito la polizia che nel frattempo si stava occupando delle indagini. Gli agenti della Squadra mobile hanno dunque identificato il guidatore dell’auto e la ragazza che era al suo fianco.

E’ stato comunque lui stesso a spiegare di essersi impaurito e di essersi allontanato. Un gesto che gli è costato comunque una denuncia per omissione di soccorso. Denunciata anche la ragazza per lo stesso reato in concorso.

Il ferito comunque non è in pericolo di vita. Dopo le prime cure, nonostante il ricovero a Siena (ci è arrivato con l’elisoccorso Pegaso), i medici hanno escluso qualsiasi tipo di peggioramento. Il ragazzo infatti, dopo le prime cure avvenute in strada a Principina, è stato trasferito a Siena perché gli era stato riscontrato un trauma cranico.

