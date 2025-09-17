Scongiurare nuovi casi Biagi

Scongiurare nuovi casi Biagi
17 set 2025
Maule: "Bocciata mozione sui rimborsi. Perchè?"

Per approfondire:

Il gruppo consiliare "Noi, per Gavorrano!" esprime profonda delusione per la bocciatura della mozione che chiedeva l’adozione di un Regolamento chiaro e rigoroso per disciplinare le missioni e i rimborsi spese degli amministratori comunali. "La maggioranza, pur dichiarandosi a parole favorevole a una maggiore trasparenza – inizia il capogruppo di minoranza Andrea Maule – ha chiesto di stralciare proprio la parte centrale della proposta, cioè il Regolamento sui rimborsi spese. Ma noi abbiamo mantenuto il testo originario".

Maule ha presentato documenti ufficiali e contestato numerosi episodi riguardanti i rimborsi percepiti dall’assessore Massimo Borghi nei primi diciotto mesi di mandato, per un ammontare complessivo oltre i 2.200 euro. Maule ha evidenziato che in più occasioni Borghi ha scelto di viaggiare con la propria auto quando sarebbe stato possibile e più economico utilizzare mezzi pubblici come il treno. "L’assessore Borghi ha scelto il silenzio – chiude Maule – rimanendo disarmato davanti all’evidenza dei fatti che abbiamo documentato con precisione. Pur non approvando il regolamento, la sindaca si è assunta l’impegno di migliorare la gestione dei rimborsi spese, un atto che riteniamo una sostanziale ammissione della fondatezza delle nostre osservazioni".

