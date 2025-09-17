Enasarco, bonus per i figli studenti

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per due prestazioni integrative messe a disposizione dalla Fondazione Enasarco Confcommercio: il contributo per gli asili nido e il bonus scolastico.

Il contributo per gli asili nido è destinato a supportare le famiglie degli agenti con figli che hanno frequentato asili nido pubblici o privati. L’importo erogato è pari al 30% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.700 euro per nucleo familiare. La domanda, che può essere presentata per i figli fino a 3 anni che hanno frequentato scuole dell’infanzia (pubbliche o private parificate) tra il 1 settembre 2024 e il 31 luglio 2025, verrà esaminata con priorità se l’Isee non supera i 40.000 euro.

Il bonus scolastico è rivolto agli iscritti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie e università. L’importo varia in base al numero di figli: 400 euro per un solo figlio, 600 euro per due e 800 euro per tre o più figli, con un massimale di 800 euro per nucleo familiare.

"I nostri uffici Enasarco – dice Gabriella Orlando (nella foto), direttrice Confcommercio Grosseto – sono a disposizione per fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria nella procedura di invio delle domande, che dovranno essere presentate online tramite l’area riservata del portale Enasarco entro il 31 dicembre. E’ meglio ad affrettarsi, poiché le prestazioni verranno erogate secondo l’ordine cronologico di arrivo e nei limiti del budget annuale stanziato per tali iniziative".