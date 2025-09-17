Lo sport mette in vetrina il territorio ’Open day’ nello Skatepark per promuovere la disciplina

Open Day di Skate in programma sabato dalle 16.30 nello Skatepark comunale di Follonica. L’evento – organizzato dall’associazione Sportiva Dilettantistica Balance – sarà una giornata aperta a tutta la cittadinanza, pensata per far conoscere il mondo dello skateboarding, avvicinare bambini, ragazzi e adulti a questa disciplina e vivere insieme un pomeriggio di sport e socialità. Oltre alle attività sportive, l’Open Day avrà un’importante valenza sociale: durante la giornata sarà presente l’associazione La Farfalla – Cure Palliative Odv, realtà di riferimento sul territorio provinciale per il sostegno e l’accompagnamento alle persone con malattie croniche o inguaribili e alle loro famiglie. Sarà possibile contribuire con donazioni a favore delle attività de ’La Farfalla’, che porterà testimonianze e materiale informativo. "Abbiamo scelto di coinvolgere La Farfalla perché crediamo che lo sport debba essere anche educazione, comunità e responsabilità sociale – dichiara Maciej Piotr Vella, presidente dell’Asd Balance –. Conosco da vicino il valore del loro lavoro: tante persone accanto a me hanno ricevuto supporto prezioso nei momenti più difficili. Per questo l’Open Day non sarà soltanto una festa dello skate, ma anche un’occasione per ricordare quanto sia importante sostenere chi ogni giorno si prende cura degli altri".

L’evento è aperto a tutti, con prove gratuite, dimostrazioni degli istruttori Balance e momenti di condivisione.

E sempre in tema di grandi appuntamenti sportivi, si è conclusa con successo la Nazionale Dart, evento che ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia sullo splendido campo di regata del Golfo di Follonica.

Al termine delle regate, ecco i vincitori delle diverse categorie. Overall: Rinaldi Alice – Ceruti Pietro (Circolo Nautico Volano Asd). Singolo: Salvo Martino (Circolo Nautico Volano Asd). Youth: Scappini Flavio – Scialla Valentina Marika (Lni Civitavecchia – Circolo Nautico Volano Asd).

La manifestazione ha confermato l’alto livello tecnico della classe Dart e la capacità del Golfo di Follonica di offrire scenari ideali per la grande vela.