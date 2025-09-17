Microcredito. Trasformazione ’Impresa Social’

L’assemblea dei soci del Microcredito di Solidarietà di Mps, ha approvato la trasformazione in Impresa Sociale. L’aggiornamento statutario consentirà di rendere l’attività della società, di cui Banca Monte dei Paschi di Siena è cofondatore con una partecipazione del 40%, pienamente coerente con le disposizioni del Testo unico bancario e della normativa sulle Imprese Sociali, mantenendo come finalità prioritaria l’erogazione di finanziamenti a persone fisiche in condizioni di difficoltà economica e sociale.

Tale trasformazione si è resa necessaria per consentire al Microcredito di Solidarietà di continuare nella propria opera di sostegno alle comunità residenti nelle province di Grosseto, Siena, Arezzo e Massa Carrara, indirizzando il proprio impegno verso le persone fisiche e svolgendo in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

A seguito della trasformazione verrà modificata la denominazione della società, con l’aggiunta della specifica di Impresa Sociale, e saranno variati l’oggetto e lo scopo della Società stessa, precisando in particolare l’assenza dello scopo di lucro con il relativo divieto di distribuzione di utili e di avanzi di gestione.

A livello pratico, salvo i necessari adempimenti organizzativi da adottare in coerenza con la disciplina prevista per la nuova forma societaria, il Microcredito di Solidarietà continuerà ad operare in linea con il passato, ma con un indirizzo esclusivo verso il microcredito sociale e non più verso le microimprese.