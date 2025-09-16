Scontro tra auto e moto, un giovane di 19 anni ricoverato in gravi condizioni

Grosseto, 16 settembre 2025 – Un giovane di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo uno scontro che lo ha visto coinvolto in sella alla sua moto. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 15 settembre. Il ragazzo, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato in modo violento con un’auto. E’ accaduto in località La Principina, lungo via San Rocco, nel comune di Grosseto.

Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine giunte prontamente sul posto insieme all'ambulanza della Croce Rossa di Grosseto. Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito serie, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2, che ha provveduto al trasferimento urgente all'ospedale di Siena. Il giovane è stato preso in carico in codice 3, il livello più alto di emergenza. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.