Maxi intervento di AdF: disagi in 8 Comuni

Il maxi intervento di Acquedotto del Fiora sulla dorsale Fiora sarà affettuato oggi: vista la complessità degli interventi simultanei in otto diversi punti della condotta sono necessarie condizioni ottimali per garantire efficacia e sicurezza. Saranno impegnate in una sola giornata 39 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta: grazie a un grande impegno logistico da parte di AdF, sono stati riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta, riducendo il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini. Gli interventi avranno inizio alle 8 e termineranno alle 18. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda serata di oggi.

L’interruzione del flusso idrico interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Castiglione della Pescaia in località Tirli e Pian D’Alma, Follonica in località Palazzi, Massa Marittima in località La Pesta e Cura Nuova, Scarlino nel capoluogo.