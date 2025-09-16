Tullio Tenci: "Mi candido con Giani"

In primo luogo li lega un rapporto di amicizia e stima reciproca, adesso anche un programma politico. Tullio Tenci (nella foto), sindaco di Castell’Azzara a capo di una lista civica da circa due anni, si candida alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre con la lista ’Eugenio Giani Presidente - Casa riformista’ nel collegio di Grosseto.

Rotti gli indugi Tullio Tenci chiede il sostegno delle cittadine e dei cittadini della provincia di Grosseto, in particolar modo delle zone dell’Amiata e della Maremma grossetana.

"Dopo aver iniziato questa impegnativa esperienza come sindaco, che reputo per me un onore – dice Tenci –, ho deciso di mettermi a disposizione dei miei concittadini nei luoghi dove sono nato, cresciuto e dove vivo ancora con la mia famiglia, nel territorio che amo".

Poi con tono rassicurante dice che resterà "sempre la stessa persona, pronto al dialogo, all’ascolto di tutti, dedito alla mia terra, nel tentativo – dice – di migliorare aspetti che hanno sicuramente bisogno di uno scatto in avanti, penso alla sanità, alla scuola, alle infrastrutture, alla sicurezza e all’economia, soprattutto dei comuni che per la loro posizione sono sicuramente svantaggiati rispetto ad altri".

Tenci è dunque pronto a rappresentare l’area più riformista nel gruppo che sostiene la candidatura di Eugenio Giani.

"La lista del Presidente Giani – chiude – vuole riunire tutte le forze riformiste e progressiste proprio per raggiungere questi obiettivi, anche superando divisioni politiche".

