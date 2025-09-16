Vigili del fuoco. A Grosseto quattro ingressi

Al Comando provinciale dei vigili del fuoco arrivano quattro nuove unità, parte degli 81 ingressi previsti in tutta la Toscana.

"Questa è una notizia importante per la sicurezza del nostro territorio e un segnale tangibile dell’impegno del Governo Meloni verso la Maremma – dice Fabrizio Rossi, deputato di FdI –. Grazie al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Emanuele Prisco, ancora una volta il governo dimostra di mettere al centro i bisogni reali delle comunità locali".

"L’arrivo di nuovo personale – prosegue Rossi – rafforzerà un presidio fondamentale come quello dei Vigili del fuoco, da sempre in prima linea nelle emergenze, dal soccorso civile alla prevenzione degli incendi, fino alla gestione delle calamità naturali. Si tratta di un passo concreto che va nella direzione di garantire maggiore efficienza e sicurezza ai cittadini della nostra provincia".

"La scelta di destinare nuove unità anche a Grosseto – sottolinea il deputato di FdI – conferma la massima attenzione che riserva questo governo al nostro territorio che per caratteristiche geografiche e ambientali necessita di risorse adeguate. Personalmente ho sempre seguito con impegno le istanze del comando provinciale, portandole all’attenzione dei vertici istituzionali. Oggi vediamo i frutti di questo lavoro".

"La Maremma sa di poter contare su un governo che non lascia indietro nessuno, che ascolta e agisce. Con l’arrivo di nuovi vigili del fuoco, Grosseto potrà affrontare con maggiore forza e serenità le sfide quotidiane legate alla sicurezza e al soccorso pubblico".