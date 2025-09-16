Incidente a Capalbio: 77enne fuori strada, trasferita in ospedale a Siena

Capalbio (Grosseto), 16 settembre 2025 – Momenti di paura questa mattina lungo la strada provinciale 93, nei pressi di Capalbio (Grosseto), dove una donna di 77 anni è rimasta ferita dopo essere finita fuori strada con la propria auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 6,30.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e un'ambulanza della Croce Rossa di Capalbio.

La donna è stata soccorsa in codice 2 e trasportata inizialmente al

pronto soccorso di Orbetello. Successivamente, è dovuto intervenire l'elisoccorso Pegaso 1, che ha provveduto al trasferimento della donna presso il pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.