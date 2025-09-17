"In via della Pace è caos sicurezza. Incroci pericolosi e buche rendono le strade una trappola"

"Rimane ancora priva di soluzione la questione della sicurezza stradale in via della Pace". E’ quanto sostengono dal Circolo “Pace” del Pd secondo il quale "gli incroci a raso, in particolare quelli situati nell’area della basilica del Sacro Cuore, continuano a rappresentare un grave pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, con rischi concreti per i cittadini, soprattutto per bambini e famiglie in transito, ora più che mai con la riapertura delle scuole".

Secondo il Pd "un altro esempio concreto e quello del parcheggio in fondo a via della Pace, adiacente al complesso abitativo di via Monte Bianco: l’asfalto è costellato di buche profonde e rigonfiamenti, nei quali è facile inciampare, soprattutto per persone anziane o con difficoltà motorie. Il problema di via della Pace non è un caso isolato. Si inserisce in un quadro più ampio di promesse disattese da parte dell’Amministrazione di centrodestra, tra cui la messa in sicurezza delle strade cittadine, più volte annunciata e mai realmente attuata in modo strutturale; il piano della mobilità sostenibile, promesso già nelle prime fasi del mandato e ad oggi ancora incompleto e privo di efficacia reale; il miglioramento del decoro urbano, costantemente evocato ma ancora lontano dagli standard di una città che ambisce a essere vivibile e accogliente, con segnalazioni frequenti di degrado, incuria e manutenzione insufficiente".

"Davanti all’inerzia dell’Amministrazione comunale, il Circolo “Pace” del Pd rilancia la mobilitazione. In mancanza di risposte adeguate, siamo pronti ad avviare una raccolta firme tra i residenti, per chiedere con forza la messa in sicurezza immediata degli incroci pericolosi di via della Pace, un piano organico per la sicurezza stradale del quartiere e delle aree limitrofe, azioni concrete per il ripristino del decoro urbano e la cura degli spazi pubblici".