Scomparso da due anni. Visto in città

GROSSETOEra scomparso in Sardegna due anni fa: sarebbe stato avvistato venerdì in via Teano a Grosseto, vicino al supermercato Eurospin. A scriverlo sui social è la madre di Giacomo Solinas (foto), 41 anni. "Sono la madre di Giacomo - ha scritto Maria Lidia Pistis – Non esitate a fargli una foto e mandatemi un messaggio al 346 5101355". Lo fa postando la locandina dell’associazione Nostas che sta aiutando la famiglia. Giacomo Solinas, 39 anni, è scomparso da Gonnessa, in Sardegna. Aveva detto ai suoi familiari di dirigersi verso la Costa Smeralda per lavoro, ma in quel ponto non c’è mai arrivato. Nei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa, arrivarono segnalazioni della sua presenza dalle varie località della Sardegna, anche da Cagliari. Nessuna pista però si è rivelata fondata.

Per quasi due anni, la famiglia ha cercato disperatamente Giacomo, lanciando appelli pubblici e affidando messaggi di speranza ai media. Sua madre aveva anche scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto le indagini sulla scomparsa sono andate avanti spedite: tra le ipotesi prese in considerazione anche che l’uomo sia stato manipolato da terze persone o da qualche gruppo occulto. Non si esclude neppure che il 31enne possa essere andato all’estero per far perdere definitivamente le proprie tracce. Secondo la madre Giacomo "è un uomo generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri". Molte le persone che in Sardegna comunque continuano a cercarlo senza sosta, ogni giorno. Adesso una piccola speranza che arriva da Grosseto e di questo avvistamento che ancora però deve trovare delle conferme.