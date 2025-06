Piano di salvataggio, in spiaggia e in mare in totale sicurezza. “Ma tutti collaborino”

Grosseto, 24 giugno 2025 – Approvato da parte del Comune il Piano collettivo di salvataggio 2025, strumento che garantirà sicurezza, sorveglianza e gestione attenta delle spiagge. Il piano, frutto di una collaborazione tra enti pubblici e operatori privati, si propone di assicurare un’estate all’insegna della prevenzione, tutela ambientale e accoglienza turistica di qualità. Il progetto coinvolge un tratto di costa che va dalla Fiumara di Marina di Grosseto fino all’inizio del Parco della Maremma a Principina a Mare, con un presidio aggiuntivo a Marina di Alberese. La pianificazione è stata predisposta dall’ufficio Demanio marittimo del Comune, in collaborazione con il presidente dei Balneari della Maremma grossetana e il referente dello stabilimento Moreno Beach, ed è stato autorizzato dall’ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano.

Per questa stagione, sono stati predisposte 32 torrette di salvataggio lungo circa 4,5 chilometri di spiaggia, con un rapporto di tre bagni per ogni torretta. Sono impiegati complessivamente 65 bagnini (pagati interamente dalla rete Balneari della Maremma grossetana a eccezione dei bagnini in servizio sulle tre torrette comunali), pronti a intervenire in caso di emergenza, mentre 45 concessionari sono coinvolte nella gestione delle aree di balneazione. Tra i dispositivi di sicurezza, spiccano i 21 defibrillatori distribuiti tra gli stabilimenti aderenti alla Balneari della Maremma Grossetana, posizionati strategicamente tra Marina e Principina.

“Quest’anno – dice Simone Guerrini, presidente Balneari della Maremma – abbiamo ottenuto la certificazione Uni-Iso 9001 per i servizi effettuati, tra cui proprio il servizio di salvataggio. La Bmg copre la quasi totalità della del piano ad eccezione di 3 aree in concessione privata e 30 metri di spiaggia libera. Per cui tutto il litorale, sia spiaggia libera che spiaggia in concessione, è sorvegliato dai nostri dipendenti che in un rapporto tra pubblico e privato portano a tutta la collettività un beneficio di sicurezza in mare e di salvaguardia delle vite umane”.

Il Comune rinnova l’invito a cittadini e visitatori affinché “collaborino nel mantenere il decoro e la sicurezza del litorale”. È fondamentale rispettare le regole di comportamento e prestare attenzione alla segnaletica, soprattutto nelle aree non sorvegliate. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori al Demanio Bruno Ceccherini e all’Ambiente Erika Vanelli, sottolineano come la sicurezza sulle spiagge rappresenti una “missione collettiva”. “Il Piano salvataggio 2025 nasce per rispondere alle esigenze di controllo e assistenza lungo la nostra costa, che ogni estate accoglie migliaia di turisti – affermano –. È il risultato di un lavoro condiviso tra enti pubblici e operatori privati, che unisce esperienza e responsabilità per garantire una stagione balneare serena e sicura per tutti”.

Il rispetto delle norme e la presenza di servizi efficienti sono elementi imprescindibili per mantenere il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, che anche quest’anno premia le spiagge di Marina e Principina. La costante attenzione all’ambiente e la qualità dei servizi sono i pilastri fondamentali per mantenere gli standard internazionali fissati dalla Fee.