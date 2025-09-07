Riapre il ’Salotto di Italo Calvino’. Si inizia oggi con Stefano Adami

Una settimana di incontri e dialoghi letterari alla scoperta di nuovi autori e delle loro storie. Nel giardino della biblioteca comunale, in piazza Garibaldi, da oggi a sabato prossimo, alle 18:45, torna il Salotto di Italo Calvino, giunto quest’anno alla nona edizione.

Un format ormai consolidato, apprezzato negli anni, una rassegna letteraria intitolata all’amato scrittore del quale si ricordano quest’anno i 40 anni dalla morte, avvenuta il 19 settembre 1985. Un appuntamento che ogni volta stupisce con piccole novità.

Il ’Salotto di Calvino’ è un appuntamento fisso nel panorama letterario della Maremma e non solo del Comune di Castiglione della Pescaia che l’amministrazione comunale è orgogliosa di organizzare e che ogni anno riscuote sempre più interesse da parte degli autori e successo di pubblico ormai affezionato a questa rassegna.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e quest’anno termineranno con un brindisi al tramonto, un momento conviviale in cui si potranno condividere opinioni sorseggiando eccellenze enologiche del territorio.

Tanti e di spessore gli autori che si alterneranno sul palco, alcuni esordienti, altri già affermati, per presentare le loro ultime opere in una chiacchierata tra amici. Il programma di oggi prevede Stefano Adami con ’Viva voce’, dialoga con Fulvia Perillo. Domani Silvia Meconcelli, con ’Intera’ dialoga con Maria Carla Fruttero. Martedì Enzo Puglisi, con ’Il profumo del basilico riccio’ dialoga con Filomena Cataldo, legge l’attrice Paola Lambardi. Mercoledì Samuele Petrocchi con ’Fiamme in Maremma’, dialoga con Alessandro Ficheraello.