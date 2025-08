’Notizie dall’Amiata’. Dazi, minacce e rischi

Oggi e domani torna la rassegna culturale "Notizie dall’Amiata – Parole della Contemporaneità". Un appuntamento che negli anni ha stimolato riflessioni e confronto, intrecciando parole, paesaggio e memoria. Curato da Mariolina Camilleri e dalla giornalista Alessandra Sardoni, il festival è realizzato con il sostegno delle amministrazioni comunali coinvolte e con la collaborazione della Fondazione Santa Fiora Cultura e della Fondazione Le Radici di Seggiano. L’edizione di quest’anno è particolarmente significativa: ricorre infatti il centenario della nascita di Andrea Camilleri, tra i più amati autori del Novecento italiano, legato profondamente al Monte Amiata, tanto da ricevere la cittadinanza onoraria di Santa Fiora. Camilleri non è solo il padre del commissario Montalbano, ma anche un grande intellettuale, un narratore delle contraddizioni dell’Italia, della sua storia e della sua lingua. A lui sarà dedicata la serata conclusiva, in programma domani alle 19 alla Peschiera di Santa Fiora, con la presenza di Giancarlo De Cataldo, scrittore e magistrato, Carlo Degli Esposti, produttore televisivo, e Luca Crovi, critico e autore esperto di noir. Sarà un’occasione non solo per ricordare lo scrittore, ma anche per riflettere sul suo lascito culturale e civile, su come la sua scrittura continui a parlarci del presente.

Il format della rassegna che ha preso il via ieri ad Arcidosso resta fedele alla sua identità: quattro incontri, in quattro luoghi diversi, costruiti attorno a quattro parole chiave che interpretano le sfide del nostro tempo. Oggi alle 19 l’appuntamento è in piazza Bellavista a Castel del Piano qui sarà la volta della parola ’dazi’: si discuterà delle nuove tensioni economiche globali, dei rischi legati a questo nuovo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, e del futuro dell’Europa. Ne parlano l’economista Tito Boeri, il direttore di Tg La7 Enrico Mentana e ancora Angela Mauro. Domani alle 11, ci si sposterà nel Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano, per la parola ’origine’. Un incontro che sarà anche un tributo all’artista Daniel Spoerri, scomparso nel novembre 2024, e noto per le sue opere di arte concettuale e ready-made. A ricordarlo saranno Paolo Canevari, artista contemporaneo, Jacopo Veneziani, storico dell’arte, e Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale.