Morto annegato nel lago dell’Accesa, una comunità ancora sotto choc. L’abbraccio sul campo a Saber

Massa Marittima (Grosseto), 5 maggio 2025 – Anche lo sport ha reso omaggio a Saber Ahmed Mohamed, il diciassettenne annegato nelle acque del lago dell’Accesa. I ragazzi della formazione Juniores del Massa Valpiana, infatti, alla festa per la vittoria nel girone hanno portato un grande striscione in suo ricordo. Il ragazzo non faceva parte della rosa della squadra ma la seguiva, stante la presenza fra i giocatori di alcuni degli amici ospiti del centro di Valpiana.

Una commozione forte e un grande applauso, spontaneo e commovente, è partito dalle tribune dai sostenitori di ambo le compagini in campo.

Intanto, mentre si attende che sia effettuata l’autopsia, si intensificano le lamentele e proteste per la mancanza di adeguati punti, sulle sponde dell’Accesa, in grado di assicurare prontezza dei soccorsi. Da aggiungere poi che la zona non è ben coperta dal segnale per i telefonini. Non è da escludere, inoltre, che questa tragedia induca a prendere anche altre decisioni, ad esempio quella di limitare gli accessi nella zona del lago che ormai da tempo fa registrare un’affluenza con grandi numeri e di difficile, se non impossibile, controllo.