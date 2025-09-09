Pronto il ’Memorial Pantani’. Quadrangolare al Capannino per ricordare il dirigente

E’ rimasto nel cuore di tutti. Non solo da chi è un appassionato di hockey a rotelle. Simone Pantani, lo sfortunato dirigente e soprattutto Direttore sportivo del Follonica Hockey, è morto a 54 anni dopo una lunga malattia il 10 gennaio del 2024. Un decesso che scosse la comunità del Golfo tanto che la società biancazzurra decise di intitolare la curva del Capannino, lo storico impianto dove il Follonica disputa le partite casalinghe, proprio alla sua memoria affinchè il suo nome rimanga sempre nella storia della società biancazzurra.

E, come preparazione della nuova stagione agonistica che sta per iniziare, la società di via Sanzio non poteva dimenticarsi del dirigente più amato: venerdì 19 è in programma infatti il primo memorial "Simone Pantani", quadrangolare di hockey che è stato regolarmente autorizzato dalla Federazione di Sport Rotellistici. Parteciperanno il Follonica hockey e il Forte dei Marmi, ma anche due squadre che militano in serie A2, la Pumas Ancora di Viareggio e la formazione dei giovani del Follonica che disputa la ’seconda serie’ nazionale e che è la cantera della società.

La formula è chiara: ci saranno due semifinali di 25 minuti non effettivi: la prima alle ore 18 e la seconda alle 19,15. La finale tra le vincenti sempre 25 minuti non effettivi alle 21. La prima semifinale vedrà di Fronte l’Hockey Forte contro il Follonica di serie A2. A seguire il Follonica di Sergio Silva affronterà il Pumas Ancora di Mirko Bertolucci, team che milita in serie A2. Le due vincenti si affronteranno alle 21 e successivamente si svolgerà la premiazione.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito anche se verranno predisposte modalità di versamento di un contributo che sarà donato totalmente in beneficenza. "Ci aspettiamo un bell’afflusso di persone - hanno detto dalla società biancazzurra – Ricordare Simone Pantani è sempre un piacere. E’ stato un grande dirigente e soprattutto un amico del Follonica hockey".

Ma lunedì 22 inoltre il Follonica alle 18,30 presenterà al Villaggio ’Pappasole’, sponsor della società biancazzurra ormai da tanti anni. Ci sarà il battesimo per la prima squadra A1, di quella della serie A2 e dell’Under 23. Nell’occasione verrà presentato anche il main sponsor Innocenti Costruzioni, mentre le giovanili verranno presentate tutte insieme in altra manifestazione a loro esclusivamente dedicata.