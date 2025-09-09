Funghi e boschi: "Attenzione alle regole"

Negli ultimi anni le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e il volontariato hanno dovuto fronteggiare decine di interventi per recuperare e assistere cercatori di funghi che si erano avventurati e persi tra i boschi della provincia di Grosseto. Molti sconfinano in zone montane particolarmente impervie mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei soccorritori che devono intervenire in caso di necessità. Risulta importante osservare semplici e poche regole per prevenire gli incidenti e far sì che la raccolta dei funghi rimanga una bella esperienza. "Conoscere bene il bosco– ha detto il prefetto Paola Berardino (nella foto) – rispettarlo, ma anche temerne i rischi è la prima regola di buon comportamento da seguire. A tal fine è importante osservare semplici ma importanti regole da seguire quando ci si appresta a vivere l’avventura della ricerca dei funghi. Raccomando in particolar modo di non avventurarsi da soli, portare con sé il cellulare con batteria carica e consultare le previsioni meteo".

Queste le regole principali: un’adeguata preparazione fisica, la conoscenza del territorio, evitare escursioni in solitaria, abbigliamento e calzature adatti alle condizioni meteo e all’ambiente che si intende visitare. Importante è anche portare con sé il telefono cellulare con batteria carica e funzionante e possibilmente dotato di app per la geolocalizzazione, consultare sempre il bollettino e valutare le condizioni atmosferiche e rendere nota preventivamente l’area di ricerca a familiari/amici o conoscenti.