Due miglia per la vita, la corsa in memoria di Luigi Gianni

Capannori (Lucca), 25 agosto 2025 – Venerdì 5 settembre, a Capannori, si correrà non solo una staffetta, ma soprattutto un ricordo. Sarà l’occasione per stringersi insieme e commemorare l’amico Luigi Gianni, che ci ha lasciato troppo presto, ma che continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto.

L’organizzazione G.S. Lucchese, con il patrocinio del Comune di Capannori e l’assistenza tecnica del GS Alpi Apuane sotto l’egida del Comitato Uisp, propone una staffetta di 2 miglia per 2 concorrenti, da corrersi su un circuito cittadino. Il ricavato sarà interamente destinato all’Ail – Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che da anni promuove e sostiene la ricerca scientifica, finanziando studi innovativi e laboratori in tutta Italia. Ma oltre al gesto sportivo e solidale, l’evento avrà un significato profondo: sarà il modo per onorare la memoria di Luigi Gianni, che un male incurabile ha strappato all’affetto della moglie Isolina, del figlio Roberto e di tutti gli amici.

Luigi non è stato soltanto un atleta appassionato: insieme alla sua famiglia ha scritto pagine indelebili di storia nel mondo del podismo, lasciando un’eredità di valori, passione e amicizia che nessuna assenza potrà cancellare. Un uomo, un amico, un podista: così vogliamo ricordarlo, correndo con il cuore e con il sorriso, così come lui ha sempre fatto. Partenza ore 19.30. Per informazioni: Marco 347 868 7025. Servizio fotografico esclusivo a cura della ETS Regalami un sorriso.