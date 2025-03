Primo, affollato abbraccio. Ecco il nuovo vescovo

PITIGLIANOAlmeno mille persone sono intervenute ieri alle tre cerimonie per l’inizio del ministero episcopale del nuovo vescovo diocesano di Pitigliano, Sovana e Orbetello, monsignor Bernardino Giordano, che si sono svolte ieri al Casone, a Pitigliano in piazza del Comune, infine nell’antica cattedrale di Sovana dove è stata celebrata la messa solenne. Il vescovo Bernardino ha avuto parole di ringraziamento e di apprezzamento per tutti i presenti, a cominciare dal vescovo che lo ha preceduto. A riceverlo per le autorità religiose, tre cardinali, il vescovo di Loreto, numerosi prelati e vescovi arrivati da Siena e Firenze e da altre città italiane.

Con loro decine di sacerdoti della diocesi, i frati passionisti, le suore dei vari ordini presenti nel territorio. Folta la rappresentanza di tutte le forze armate, carabinieri, polizia e degli altri corpi dello stato. Con il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili, almeno altre dodici primi cittadini della provincia, compreso Armando Schiaffino dall’ Isola del Giglio. E ancora, il presidente della Provincia, il prefetto di Grosseto, rappresentanti della Questura, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa Italiana di Pitigliano e Castellazzara, Orbetello e Grosseto. E’ stata particolarmente calorosa l’accoglienza dei fedeli, arrivati da tutta la Diocesi, la Caritas, Unitalsi, Azione Cattolica. Una Messa Solenne quella celebrata nella Antica Cattedrale di Sovana, durata oltre due ore accompagnata dal Coro Diocesano composto dalle Parrocchie di Capalbio, Isola del Giglio, Porto Ercole. Ieri è stato il primo passaggio solenne del nuovo vescovo che si concluderà domenica prossima con l’ingresso a Grosseto. Il 19 dicembre 2024 papa Francesco lo ha nominato vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, sedi unite in persona episcopi; è succeduto a Giovanni Roncari, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 1º marzo 2025 ha ricevuto l’ordinazione episcopale, nella cattedrale di Saluzzo, dal vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo, co-consacranti Giovanni Roncari, suo predecessore, e l’arcivescovo Fabio Dal Cin, prelato di Loreto. Ieri quindi l’ingresso ufficiale nella diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, nella concattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Sovana.

Michele Casalini