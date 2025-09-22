"Per Borghi tutti rimborsi regolari"

La maggioranza fa quadrato intorno all’assessore Massimo Borghi (nella foto) di fronte agli attacchi dell’opposizione sui rimborsi spese sostenendo che "Maule e la sua compagine cercano di fare scalpore, probabilmente, essendo in campagna elettorale hanno necessità di dare prova della loro esistenza".

"Le accuse mosse – dicono dalla maggioranza – hanno semplicemente dell’incredibile e non trovano alcun fondamento nella realtà dei fatti. Mai e poi mai è stato addebitato al Comune un solo euro che non fosse dovuto alla copertura delle funzioni amministrative alle quali è tenuto Borghi, in quanto, come assessore alla legalità, è stato nominato coordinatore regionale di Avviso Pubblico-Comuni e Regioni contro le mafie e la corruzione e membro della commissione regionale Anci sui beni confiscati alle mafie. Le gravi accuse del centrodestra sono quelle di aver portato a rimborso un pasto con due panini con la mortadella e aver usato la propria Fiat Panda del 2010 per raggiungere la sede dei convegni al quale era chiamato in qualità di assessore del Comune di Gavorrano. Sulle modifiche al modello di rimborso spese è stata chiesta la modifica della mozione presentata dal centrodestra poiché è nostra intenzione adottare il nuovo modello di richiesta rimborsi di missione, conforme alla normativa e a quanto previsto nella proposta di regolamento. Abbiamo dato la nostra disponibilità ad adottare il nuovo modulo nel pomeriggio stesso, ma la proposta è stata. Ci chiediamo, infine, se sia corretto che a chiedere le dimissioni sia proprio un personaggio come Bartolozzi, eletto con i voti del centrosinistra e poi entrato tra le fila di Forza Italia. Chi si dovrebbe dimettere per rispetto degli elettori dovrebbe essere proprio lui".

Roberto Pieralli