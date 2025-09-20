Appalti pubblici "pilotati". Eseguite cinque misure cautelari per corruzione e turbativa d’asta

"Non vi è dubbio che vi sia stata la collusione volta al turbamento della gara". E ancora: "Le modalità e le circostanze dei fatti reato (…) denotano una spiccata pericolosità sociale degli indagati certamente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi". Lo scrive il gip di Perugia, nell’ordinanza con al quale ha disposto misure cautelare per cinque persone, ritenuti parte di un sistema "stratificato" di accordi e favori tra imprenditori e funzionari pubblici per l’assegnazione di appalti. Destinatari delle misure, eseguite dai finanzieri del comando provinciale di Perugia, un dipendente della Provincia di Perugia in pensione da pochi mesi e uno del Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con sede a Siena, di un imprenditore, residente a Chiusi amministratore di una società con sede a Città della Pieve, ai domiciliari; di un geometra, residente a Ficulle, in provincia di Terni, per il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, e del titolare di un’azienda individuale al quale è stato imposto il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.

La Procura della Repubblica di Perugia ipotizza i reati di corruzione, falso ideologico indotto e turbata libertà degli incanti contestati, a vario titolo, ai destinatari delle misure. È stata la denuncia di un altro professionista ad avviare le indagini. Il nucleo di polizia economica finanziaria della fiamme gialle di Perugia ha ricostruito il presunto sistema che avrebbe "gestito" l’affidamento dei lavori, mascherando le assegnazioni stabilite a tavolino, con procedure in apparenza corrette.

Nel mirino degli investigatori, l’appalto per le sponde del fiume Chiani nel comune di Monteleone di Orvieto per 963.800 euro, indetta dal Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia. Le indagini hanno evidenziato come il dipendente del Consorzio avrebbe favorito l’azienda di Città della Pieve, fornendo informazioni determinanti per ottenere l’appalto. L’imprenditore pievese, con l’aiuto del professionista indagato suo collaboratore, e altri sette colleghi, avrebbero concordato tempi e ribassi così che una delle imprese del "cartello" potesse ottenere i lavori, poi subappaltati all’azienda dell’indagato.

In un’altra circostanza, i finanzieri hanno ricostruito, il presunto l’accordo illecito tra l’amministratore della società con sede in Città della Pieve e un pubblico ufficiale in servizio alla Provincia. In base al patto, per l’accusa, una ditta prestanome avrebbe ottenuto l’appalto per dei lavori a Porto, sulla provinciale 300, da 14mila euro, lasciando via libera all’azienda pievese per quelli sulle provinciali 308/3 di Città della Pieve, sulla 318 di Pila e sulla 344 di Castel del Piano, per oltre 100mila euro, apparentemente rispettando il principio di rotazione. Il trasferimento di denari sarebbe stato coperto da false fatture. Gli accordi determinanti per l’assegnazione arbitraria degli appalti, in uno specifico caso, sarebbero stati anche filmati dalla Finanza: il titolare di una ditta individuale di Perugia avrebbe consegnato, a Magione nell’edificio della Provincia di Perugia, una busta al funzionario indagato, "Questo è bono", in cambio, per l’accusa, dell’affidamento diretto di un lavoro.