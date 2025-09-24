La Misericordia cerca volontari: "Chiediamo un piccolo impegno per dare un grande servizio"

La Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano cerca nuovi soccorritori. Il corso inizierà a ottobre e sono già aperte le iscrizioni. L’obiettivo, oltre a integrare il personale del sodalizio, è di fornire le conoscenze di base necessarie per effettuare un corretto allertamento della catena dei soccorsi, fornire le nozioni di base per una rianimazione cardiopolmonare prevedendo l’utilizzo del defibrillatore e apprendere manovre fondamentali per un corretto soccorso di base al cittadino. Il corso avrà una durata complessiva di 25 ore, suddivisa tra attività teoriche e di esercitazione pratica come, ad esempio, le tecniche di immobilizzazione, trasporto e gestione dell’infortunato.

Interessanti saranno le simulazioni di alcuni scenari in cui l’operatore potrebbe trovarsi ad operare. Il corso si svolgerà nella nuova sala ’Madre Teresa di Calcutta’ nel corso Umberto a Porto Santo Stefano.

"Diventare soccorritori volontari fa bene a se stessi, al prossimo e diventa testimonianza di impegno per gli altri – dice il governatore Roberto Cerulli –. Il nuovo corso è per diventare soccorritori e poter salire a bordo delle auto, delle ambulanze e dei pulmini attrezzati per offrire un po’ del proprio tempo alle necessità della collettività. Confidiamo nella sensibilità dei nostri concittadini e in coloro che vogliono contribuire a un’opera di alto valore sociale e umanitario: bastano poche ore per fare un grande e onorevole servizio".

Le lezioni saranno seguite dai formatori della Misericordia, con l’integrazione e l’aiuto del personale medico e infermieristico del ’118’. Tra gli argomenti che saranno trattati, in base al protocollo formativo, ci saranno l’organizzazione del soccorso in Toscana, l’essere volontari del soccorso, la corretta relazione e approccio con il paziente, il supporto vitale di base (Blsd Sanitario adulto e pediatrico, la valutazione dello stato di coscienza e attività respiratoria), manovre di disostruzione delle vie aeree, le patologie tempo dipendenti e le tecniche di movimentazione del paziente, l’utilizzo dei vari presidi di movimentazione e immobilizzazione (barella, barella a cucchiaio, sedia porta feriti, telo porta feriti). Particolare attenzione sarà dedicata al riconoscimento delle attrezzature presenti in ambulanza e la sicurezza per gli operatori sanitari.

Per iscrizioni: [email protected]