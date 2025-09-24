Entrano ma la telecamera li vede, ladri in fuga

Erano andati a mangiare una pizza insieme ad amici in centro a Grosseto. Quando, dalla piccola telecamere della videosorveglianza piazzata in casa, hanno notato che qualcosa non andava: nel loro appartamento al piano rialzato di un condominio in via Pietro Micca a Grosseto, infatti, erano entrate due persone. E’ la disavventura capitata, sabato scorso intorno alle 20.30 a una coppia grossetana. Il marito, che nel frattempo ha visto anche scattare l’allarme anti-intrusione, si è precipitato a casa insieme ad alcuni amici. Nel frattempo hanno anche allertato le forze dell’ordine. Al loro arrivo i due ladri si erano volatilizzati. La coppia ha trovato la casa tutta sottosopra: i cassetti rovesciati, gli armadi svuotati. Tutto era stato gettato in terra per cercare cose di valore che, fortunatamente non sono state trovate anche perchè il ritorno precipitoso in casa li ha fatti scappare. I due erano entrati dalla finestra del bagno che si affaccia nella corte condominiale. Giardino che ha un cancello su via Ugo bassi. Probabilmente i due sono entrati, hanno divelto la finestra e si sono introdotti nell’appartamento. Non si esclude l’esistenza di una terza persona che ha avvertito i due dell’arrivo a casa dei proprietari. Sul posto gli agenti della squadra Mobile della Polizia che ha acquisito i filmati.