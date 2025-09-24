Lo skatepark si anima. Open day per ragazzi. Entusiasmo alle stelle

Una splendida giornata di sport e condivisione ha animato lo Skatepark comunale di Follonica, dove l’associazione sportiva dilettantistica Balance ha organizzato l’atteso open day per tutti quei ragazzi che hanno deciso di provare questa avventura.

L’iniziativa ha visto la presenza di tanti bambini e famiglie, che hanno riempito di entusiasmo lo skatepark e provato l’emozione dello skateboarding, disciplina che dal 2021 è diventata ufficialmente sport olimpico.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare lo staff degli istruttori Balance: tutti giovani laureati o laureandi in Scienze Motorie, con anni di esperienza sportiva e didattica, pronti ad accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita tecnica e personale. In parallelo, l’open day ha avuto una dimensione sociale importante grazie alla collaborazione con La Farfalla – Associazione Cure Palliative, presente con un proprio spazio informativo e una raccolta fondi diretta a sostegno delle attività dell’associazione.

"Siamo molto contenti della risposta ricevuta – ha detto Maciej Vella, il presidente dell’associazione Balance – vedere così tante famiglie allo skatepark è la dimostrazione che lo skate, oltre ad essere uno sport olimpico, è anche un linguaggio universale di energia e inclusione. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti, l’Associazione La Farfalla per la loro presenza, Avis per il sostegno, i nostri partner tecnici Skate Plaza e Surf Relax, e i rappresentanti dell’Amministrazione per l’attenzione mostrata. È solo l’inizio di un nuovo anno che si preannuncia ricco di energia e novità".

Le attività non si fermano qui: da questa settimana partiranno ufficialmente i corsi di skate, confermando l’impegno di Balance nella promozione dello sport come occasione di crescita, socialità e valori condivisi.